Мы очень дорожим дружбой – Назарбаев об отношениях с главой Азербайджана

Елбасы отметил, что на протяжении многих лет работал над становлением и углублением двусторонних отношений.

Елбасы встретился с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сагибой Гафаровой, сообщает zakon.kz.

Поприветствовав гостью, Нурсултан Назарбаев выразил уверенность в том, что ее визит придаст новый импульс развитию межпарламентского взаимодействия Казахстана и Азербайджана.

В Туркестане завершилась 10-я юбилейная встреча Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран. Уверен, что все прошло хорошо. Город Туркестан стал областным центром в 2018 году. Вы, наверное, видели, каких результатов мы достигли в его строительстве за этот период времени. В этом городе планировалось проведение заседания Тюркского совета, но из-за пандемии оно состоялось онлайн, – сказал Первый Президент Казахстана.

Елбасы отметил, что на протяжении многих лет работал над становлением и углублением двусторонних отношений.

Мои личные отношения и с покойным Гейдаром Алиевичем, и с нынешним главой республики Ильхамом Гейдаровичем всегда были на высоком уровне. Мы очень дорожим этой дружбой, – сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь Сагиба Гафарова поблагодарила Елбасы за теплый прием и передала ему наилучшие пожелания от президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Мне отрадно, что те отношения, которые были между нашими народами, продолжают развиваться. Нас сближает очень многое: тюркский мир, наши традиции, культура. Подтверждение этому я увидела и в Туркестане. Все, что мы увидели там, поразило всех нас, – сказала Гафарова.

Председатель Милли Меджлиса также рассказала о своих впечатлениях от знакомства со столицей Казахстана – городом Нур-Султан.

Для того, чтобы построить город на пустом месте, нужна была не только политическая воля, но и большое сердце патриота своей страны, которое есть у вас, – сказала Гафарова.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!