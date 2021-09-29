Сколько алматинцев пытались нарушить карантин

Нарушали режим самоизоляции пытались посетить объекты, работающие по проекту Ashyq.

Среди алматинцев выявили нарушителей карантинных ограничений, а также тех, кто игнорировал двухнедельный режим самоизоляции после установления положительного результата ПЦР-теста на COVID-19, передает zakon.kz.

По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, установлены нарушители режима самоизоляции, которые пытались посетить объекты, работающие по проекту Ashyq. Их число составило 11 060 человек.

На объектах Ashyq при сканировании на входе у 9999 жителей зарегистрирован "красный" статус, у 1061 – "желтый" статус. Наибольшее количество нарушителей режима самоизоляции при сканировании приходится на: общепит – 3035 жителей с "красным" статусом, 362 с "желтым";

ТРЦ, ТД – 2096 жителей с "красным" статусом, 223 с "желтым";

рынки – 708 жителей с "красным" статусом, 46 с "желтым";

магазины – 598 жителей с "красным" статусом, 39 с "желтым";

аэропорт – 406 жителей с "красным" статусом, 39 с "желтым";

фитнес-центры, бассейны – 375 жителей с "красным" статусом, 56 с "желтым";

ЦОНы – 361 житель с "красным" статусом, 28 с "желтым";

кинотеатры – 324 жителя с "красным" статусом, 57 с "желтым". пресс-служба ведомства

Больше всего нарушителей выявили при посещении вузов – 303 человека с "красным" статусом, 27 с "желтым", а также в салонах красоты и парикмахерских – 170 жителей с "красным" статусом, 17 с "желтым". В транспорте нарушили карантинный режим 136 жителей с "красным" статусом и двое с "желтым".

Читайте также: Алматы остается в "красной" зоне, несмотря на снижение заболеваемости COVID-19

В списке числятся нарушители следующих объектов:

ЖД, автовокзалы – 125 жителей с "красным" статусом, 9 с "желтым";

театры и филармонии – 122 жителя с "красным" статусом, 9 с "желтым";

банки – 114 жителей с "красным" статусом, 6 с "желтым";

школы – 66 жителей с "красным" статусом, 7 с "желтым";

бани и сауны – 58 жителей с "красным" статусом, 18 с "желтым";

компьютерный клуб – 54 жителя с "красным" статусом; 14 с "желтым";

гостиницы – 32 жителя с "красным" статусом;

"Казпочта" – 31 житель с "красным" статусом, 3 с "желтым";

СПА-центры – 29 жителей с "красным" статусом, 8 с "желтым";

боулинг-клубы – 24 жителя с "красным" статусом; один с "желтым";

выставки – 12 жителей с "красным" статусом, один с "желтым";

детские сады – 9 жителей с "красным" статусом;

лото-клубы – один житель с "красным" статусом;

бильярдные клубы – один житель с "красным" статусом;

детские развлекательные центры (крытые) – один житель с "красным" статусом;

букмекерские конторы – один житель с "красным" статусом;

общежития и интернаты в организациях образования – один житель с "красным" статусом, один с "желтым".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!