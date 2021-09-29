СпецЦОНы в Казахстане заработали в обычном режиме

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Услуги по оформлению водительских прав восстановлены.
Технический сбой в СпецЦОНах РК устранен. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан", передает zakon.kz.
Сбой был устранен и услуги по оформлению водительских прав восстановлены, - говорится в сообщении.
29 сентября в СпеЦОНах РК из-за технического сбоя временно были недоступны услуги по первичному оформлению водительского удостоверения и получению дополнительной категории. Казахстанцы не могли сдать экзамены на права.
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