СпецЦОНы в Казахстане заработали в обычном режиме

Услуги по оформлению водительских прав восстановлены.

Технический сбой в СпецЦОНах РК устранен. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан", передает zakon.kz.

Сбой был устранен и услуги по оформлению водительских прав восстановлены, - говорится в сообщении.

29 сентября в СпеЦОНах РК из-за технического сбоя временно были недоступны услуги по первичному оформлению водительского удостоверения и получению дополнительной категории. Казахстанцы не могли сдать экзамены на права.

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