Казахстан примет участие в детском Евровидении в Париже

Конкурс пройдет 19 декабря в концертном зале La Seine Musicale.

Казахстан примет участие в песенном конкурсе детское Евровидение-2021, сообщает zakon.kz.

Конкурс пройдет 19 декабря в концертном зале La Seine Musicale в Париже.

Национальный отбор пройдет в 4 этапа. Победитель будет определен по результатам оценок членов жюри и SMS-голосования. Финалист, набравший наибольшее количество баллов, будет представлять Казахстан на Международном песенном конкурсе Junior Eurovision Song Contest.

В 19-ом детском конкурсе песни Junior Eurovision Song Contest будут представлены 19 стран: Албания, Армения, Азербайджан, Болгария, Франция, Грузия, Германия, Ирландия, Италия, Казахстан, Мальта, Нидерланды, Северная Македония, Польша, Португалия, Россия, Сербия, Испания и Украина.

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Впервые Казахстан дебютировал в Junior Eurovision в 2018 году. Страну представила Данэлия Тулешова, исполнившая песню "Өзіңе сен". Она заняла шестое место. В 2019 году Ержан Максим занял второе место (первое по решению жюри) с песней "Арманыңнан қалма".

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В 2020 году из-за пандемии детское Евровидение проводилось дистанционно, все выступления были представлены в записи. Казахстан на конкурсе представляла Каракат Башанова с песней "Forever", по итогам голосования жюри и зрителей она стала второй среди 13 участников.

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