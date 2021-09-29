Порядка 77 тыс. тонн дизтоплива выделено на уборку урожая в Акмолинской области

Поставка гарантированного дизельного топлива осуществлялась на приоритетной основе.

В 2021 году для уборки урожая в Акмолинской области было выделено 77 тыс. тонн дизельного топлива, что на 5,7 тыс. тонн выше уровня прошлого года.

Об этом в ходе брифинга на площадке Региональной службы коммуникаций сообщил руководитель отдела государственной технической инспекции и механизации Корлан Сагатов, передает управление внутренней политики.

В этом году аграрии области завершили уборку зерновых на площади порядка 4,5 млн га. В уборке задействованы около 8300 зерноуборочных комбайнов, в том числе порядка 4 тыс. единиц современных высокопроизводительных.

На проведение уборочных работ в Акмолинской области государством выделен гарантированный объем дизельного топлива в количестве 77 тыс. тонн, что выше уровня прошлого года на 5,7 тыс. тонн. График поставки осуществлялся с июля по сентябрь. Конечная цена для сельхозтоваропроизводителей составила 184 тенге/литр, что дешевле рыночных цен на 15%, – подчеркнул спикер.

Как отметил докладчик, правительством выделен дополнительный объем дизельного топлива, предназначенного для проведения кормозаготовительных компаний. Его объем составил 10 тыс. тонн.

В целях обеспечения прозрачности процесса определения операторов акиматами регионов созданы комиссии по определению операторов с привлечением представителей Региональной палаты предпринимателей, а также сельхозтоваропроизводителей районов. В рамках данной комиссии определен 21 оператор, – пояснил Корлан Сагатов.

По словам руководителя отдела, поставка гарантированного дизельного топлива осуществлялась на приоритетной основе.

На сегодня операторами осуществлена оплата за весь выделенный объем дизтоплива, это 77 тыс. тонн, из которых отгружено порядка 70,5 тыс. тонн, что составляет 91% от планового объема.

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