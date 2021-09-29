В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 

Прогноз погоды на 30 сентября.

30 сентября объявлено штормовое предупреждение в пяти областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере области туман. Ветер западный, северо-западный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем в северных районах Туркестанской области ожидается ветер западный 15-20 м/с.

Днем в центре Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-западный 15-20 м/с.

На севере и юго-востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, северный, днем на северо-западе области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидаются туман, гололед.

Днем на востоке и в горных районах Алматинской области ожидаются порывы 15-20 м/с.

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