Актер во время представления аттракциона "Дом ужасов" ударил ребенка ножом

Мальчик получил ранение ноги.

В американском штате Огайо актер, работающий на аттракционе в "Доме с привидениями", ударил ребенка ножом, передает zakon.kz со ссылкой на ren.tv.

Инцидент произошел 18 сентября, когда 11-летний мальчик посещал парк развлечений вместе с родителями.

Отмечается, что 22-летний Кристофер Погозельски работал на аттракционе "Семь этажей ада" на ярмарочной площади округа Кайахога и попытался напугать ребенка, который не верил в опасность на объекте.

Он (актер) царапал ножом землю и играл с ними. И мой сын сказал ему: "Я не боюсь, твой нож поддельный". Тогда этот человек сказал: "О, это реально. Поверь мне, это реально". И он несколько раз ткнул сына в ногу, после чего порезал его, - рассказала мать мальчика Карен Беднарски.

Ребенок получил ранение ноги.

Погозельскому, который, как выяснилось, принес на работу настоящий нож вместо поддельного, предъявили обвинение в нападении по неосторожности. Мужчина признал, что "использование ножа было плохой идеей".

Как уточняется, аттракцион, на котором произошел несчастный случай, является одним из самых страшных в своей категории в США.

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