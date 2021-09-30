О чем "молчат" наши почки?

Врач-уролог ответил, почему почки долгое время "молчат" и что бывает с ними после COVID-19.

Какова функция этого парного органа? Как узнать о нарушениях в работе почек и мочевыделительной системы? Почему почки долгое время "молчат" и что бывает с ними после COVID-19? На эти и многие другие вопросы zakon.kz ответил врач-уролог Национального научного онкологического центра, онкоуролог высшей категории Шалкарбек Бакирович Мугалбеков.

- Почки называют важнейшим фильтром организма. Насколько значима их функция?

- Это жизненно важный орган. Почки - труженики, которые постоянно очищают наш организм от любых вредных веществ. В том числе от лекарств, которые, увы, часто принимаются людьми бесконтрольно.

Занимая по размеру не более чем полпроцента от массы тела, почки прогоняют через себя огромный объем крови. И если они выйдут из строя, то человек может погибнуть. Чтобы этого не произошло, в тяжелых случаях применяется заместительная почечная терапия: гемодиализ или трансплантация.

Какова их функция:

Почки удаляют из организма все ненужные вещества и избыток воды.

Приводят в соответствие скорость выделения веществ со скоростью их поступления в организм. Здоровые почки регулируют это равновесие.

Независимо от потребления различных солей человеком почки сохраняют нормальный объем внеклеточной жидкости в организме.

Регулируют артериальное давление.

Стимулируют выработку эритроцитов.

Образуют в организме витамин ВЗ, который сохраняет кальций и фосфор в костной ткани.

При голодании почки наравне с печенью вырабатывают глюкозу.

- Известно, что это "молчаливый" орган. Почему почки долгое время "не говорят" о своем поражении? Какие могут быть признаки неблагополучия в их работе?

- К сожалению, почки достаточно долго ведут себя тихо, и заметить, что они больны, можно очень нескоро.

К слову сказать, жалобы на тошноту, слабость, отеки, повышение давления могут свидетельствовать о далеко зашедшей стадии почечной недостаточности, когда все консервативные методы будут уже неэффективны.

Поэтому заботой и выявлением проблем с почками нужно заниматься тогда, когда они о себе еще не "говорят" столь открыто.

Методы диагностики простые, но информативные. Это общий анализ крови, мочи, УЗИ почек, компьютерная томография, определение креатинина и мочевины в биохимическом анализе крови. Данные показатели позволяют выявить скрытые заболевания почек и, соответственно, дают возможность скорее начать лечение для того, чтобы затормозить патологический процесс.

Повторюсь, почки очень терпеливы и могут долго не заявлять о себе. О недостаточной их работе могут сказать: расстройство мочеиспускания (учащенное, болезненное, императивные позывы); уменьшение количества выделяемой суточной мочи; отеки (на лице, на ногах); повышение цифр артериального давления; слабость, недомогание. Все это поводы для полного обследования.

- Кто главные друзья почек? А кто враги?

- Мы настолько нерационально живем, что едим не те продукты, пьем не те напитки… Мы курим, употребляем алкоголь, без разбора принимаем различные препараты… Бесконтрольно "налегаем" на соль, увлекаемся белковыми диетами… А ведь все это разрушительно действует на почки.

К врагам можно отнести и регулярные переохлаждения, и любовь к мокрому белью после купания, и очаги инфекций в организме (кариозные зубы, хронический тонзиллит и другие).

Что касается друзей, то их не так много, но они крайне приветливы. Главное - подружитесь с ними! Чистая питьевая вода, рациональное питание, физическая активность. Вот три кита, на которых зиждется здоровье главного фильтра нашего организма.

- Получается, что почки любят именно воду? Сколько нужно принимать жидкости ежедневно и какой именно жидкости?

- Для здоровых людей рекомендуется широкий питьевой режим - до двух литров, а летом - и до трех (в этот сезон мы теряем очень много жидкости с потом). Вода позволяет растворять токсины, песочек, камни, то есть способствует нормальному функционированию почек.

Но! В некоторых ситуациях объем принимаемой жидкости должен быть ограничен:

когда идет обострение хронического заболевания почек;

когда идет резкое уменьшение количества выделяемой суточной мочи, что будет сопровождаться отеками;

когда есть нарастание сердечной недостаточности.

В этих ситуациях нужно быть осторожным и консультироваться с врачом по питьевому режиму.

- Какие продукты вредны для почек и мочевыводящих путей?

- Почки любят рациональное питание. Много продуктов, содержащих консерванты, пищевые добавки, соленья, копчености, фаст-фуд, чрезмерный алкоголь, кофе, чай и сладкая газировка могут привести к образованию камней в почках.

Не рекомендуется как резкое похудение, так и избыточное потребление калорий (эти процессы провоцируют нагрузку на почки).

- Существуют ли стандарты диетотерапии при заболеваниях почек и мочевыводящих путей?

- Диетотерапия - это неотъемлемый компонент лечебного процесса и профилактических мероприятий при заболеваниях почек и мочевыделительной системы. Своевременная коррекция пищевых рационов основными нутриентами очень важна именно при этих заболеваниях.

Здесь диетологами используются две совершенно различные тактики лечебного питания:

при почечной недостаточности - диеты с низким содержанием белка;

при проведении процедуры гемодиализа - диеты с высоким содержанием белка.

Индивидуальный подход к выбору диетотерапии, разрешенные и запрещенные продукты, объем специализированных продуктов, своевременно установленный химический состав пищи и ее энергетическая ценность могут значительно восстановить нарушенные функции и повысить резервные возможности мочевыделительной системы.

- Как мочегонные средства действуют на почки и мочевыводящие пути? Можно ли их принимать для профилактики почечных заболеваний?

- Данные препараты ускоряют выведение из организма застоявшейся жидкости при отеках, проблемах с мочеиспусканием, болезнях сердца и мочеполовой системы. С профилактической целью принимать мочегонные средства категорически нельзя (у многих из них есть большой перечень индивидуальных противопоказаний).

Перед приемом любого мочегонного средства нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

- Кто находится в группе риска и какие факторы риска существуют?

- В первую очередь - люди с хроническими заболеваниями. Если раньше первичные болезни почек (поликистоз, пиелонефрит, гломерулонефрит) приводили к развитию почечной недостаточности, то сейчас на первый план выходят заболевания, которые, казалось бы, не имеют отношения к почкам. Это сахарный диабет, артериальная гипертония, болезни обмена веществ (такие как подагра, ожирение). Данные недуги серьезно воздействуют на почки, вызывая их поражение. К сожалению, по мировой статистике этими заболеваниями страдает практически каждый 10-й житель планеты, то есть, получается, что каждый десятый имеет хроническую болезнь почек.

Кроме того, почки могут быть как следствием, так и причиной. Это взаимно отягощающие факторы.

- Влияет ли образ жизни на здоровье почек?

- Главный бич - сидячий образ жизни. Судите сами. Крайне важно для правильной работы мочевыделительной системы своевременное опорожнение мочевого пузыря. Увы, сидячая работа предполагает более редкое посещение туалета. В итоге мы получаем задержку мочи, которая, в свою очередь, негативно сказывается на здоровье почек.

Одним словом, здоровый образ жизни - как для всего организма, так и для почек в частности - лучший способ поддержать наш фильтр в исправном состоянии. Ну и, конечно же, избегать переохлаждений, чрезмерного пребывания на солнце, приобщать себя к рациональному питанию и физической активности. Это простые, но реально действенные правила для нашего здоровья!

- С чем связано распространение инфекций мочевыводящих путей?

- Здесь есть два пути:

Гематогеннный и лимфогенный (инфекция проникает в почку из отдаленного очага инфекции - пневмония, сепсис и т.д.).

Восходящее распространение бактерий из уретры.

- О чем может говорить изменение цвета мочи? Какой цвет становится "звоночком" для обращения к специалисту?

- Моча здорового человека имеет светло-желтый цвет. Если человек потребляет много жидкости, моча светлеет, при недостатке воды она становится интенсивно-желтого цвета.

Моча меняет цвет в зависимости от продуктов и напитков, которые вы потребляете. Например, свекла окрашивает мочу в розовый цвет, морковь - в оранжевый.

На цвет мочи влияют и некоторые лекарства. Насыщенно-желтый цвет может быть от рибофлавина, нитроксолина; красноватый - от аминофеназона, фениндиона и больших доз ацетилсалициловой кислоты; оранжевый - от фуразидина, нитрофурантоина, рифампицина; темно-коричневый - от метронидазола.

Темно-желтый, почти коричневый цвет может указывать на повышенное содержание билирубина, что происходит при гепатитах, циррозе, желчнокаменной болезни, при массивном разрушении эритроцитов (после перенесенных инфекций, осложнений при переливании крови, малярии).

Мутной буро-красного цвета моча становится при гломерулонефрите. При пиелонефрите цвет может изменяться от грязно-желтого до розово-желтого, а при почечной колике (мочекаменной болезни), инфаркте почки, злокачественных образованиях почки, мочевого пузыря и предстательной железы может приобретать насыщенно-красный цвет.

Как видите, заметив изменения в цвете мочи, можно предположить о той или иной патологии и обратиться к врачу.

- С какими проблемами чаще всего приходят пациенты?

- Обычно это боли и тяжесть в области почек; болезненные ощущения при мочеиспускании; недержание мочи; изменение характера мочи, появление осадка, примесей крови; выделения из мочеиспускательного канала.

- Какие анализы покажут заболевания почек? Как расшифровать результаты исследований?

- Для диагностики существуют специальные лабораторные тесты:

биохимическое исследование крови на определенные показатели, которые отражают функциональное состояние почек (креатинин, мочевина);

определение скорости клубочковой фильтрации (СКФ), проба Реберга;

общий анализ мочи, исследование на микроальбуминурию, проба Зимницкого, анализ мочи по Нечипоренко.

Для расшифровки результатов исследования следует, конечно же, обратиться к урологу.

- Одна из грозных проблем женского организма - цистит. Почему именно женщинам так не повезло? И как защититься от этой напасти?

- Цистит - воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря, возникшее на фоне бактериальной инфекции. Он может проходить как в острой, так и в хронической форме.

Да, возникает он у каждой пятой женщины на планете. И, конечно, часто данную болезнь относят к "обычным" женским заболеваниям.

Самая главная "женская" причина данного заболевания кроется в анатомических особенностях строения женского мочеиспускательного канала. У женщин он гораздо шире и короче, что позволяет инфекции быстрее проникнуть в мочевой пузырь. Другой особенностью является близкое расположение влагалища и отверстия мочеиспускательного канала, что может приводить к обострению цистита после каждого полового акта. Еще один фактор возникновения цистита - беременность, во время которой из-за гормональной перестройки мочевой пузырь теряет тонус.

Плюс цистит у женщин возникает из-за сниженной иммунной системы, переутомления, авитаминоза, перенесенных инфекционных заболеваний, несоблюдения правил интимной гигиены, переохлаждения.

Что касается профилактики, то тут необходимо соблюдать правила интимной гигиены и стараться защищать свой организм от факторов, которые приводят к возникновению цистита.

Дорогие дамы!

Не переохлаждайтесь!

Не допускайте хронических инфекций.

Если имел место цистит, проводите контрольные анализы и профилактические курсы!

Раз в год обязателен медицинский осмотр, даже если ничего не беспокоит.

Пейте не меньше восьми стаканов воды в день, не носите подолгу плотную и обтягивающую бедра и таз одежду.

Если у вас сидячая работа, каждые 15 минут вставайте и пройдитесь.

После полового акта совершайте мочеиспускание, чтобы бактерии, попавшие в мочеиспускательный канал, смылись до того, как начнется их размножение.

- Правда ли, что хронический цистит неизлечим?

- Отнюдь! Выздоровление возможно. Даже при хроническом цистите, устойчивом к антибиотикам и всем предыдущим методам лечения.

Правильно установленный диагноз, современные протоколы доказательной медицины и эффективные препараты последнего поколения позволяют получать результат даже в самых запущенных случаях.

- Что может привести к онкоурологическим заболеваниям?

- Это, прежде всего, курение, которое провоцирует не только рак легких, но и рак мочевого пузыря. У курильщиков рак мочевого пузыря возникает в 12 раз чаще. Второй фактор риска - это генетическая предрасположенность. Если онкологическими заболеваниями болели родители или бабушки, дедушки, то вероятность онкологии в пять раз выше. Поэтому, если в анамнезе есть близкие родственники, болевшие раком, проходить профилактический осмотр нужно чаще. Кроме того, вероятность возникновения этого недуга повышает пожилой возраст.

Говоря об опухолевых процессах, хочется отметить, что хирургическое вмешательство - единственный радикальный метод лечения рака почки и верхних мочевых путей, который может полностью устранить болезнь. Выбор вида оперативного лечения зависит от многих факторов (размер опухоли, ее распространение, состояние пациента). Сейчас во всем мире стараются выполнять органосохраняющие операции. И наши онкологи - не исключение. Специалистами Национального научного онкологического центра проводится лечение рака почек всеми современными методами, в том числе лапароскопическим (с помощью нескольких проколов до 1 см). Если размер опухоли до 4 см, то ее можно удалить полностью, на 100% сохранив здоровую часть органа.

- Многие люди путают уролога и нефролога. В чем разница? Внесите, пожалуйста, ясность.

- Нефролог - это врач, который специализируется на проблемах почек, в его компетенцию входит лечение таких болезней, как гломерулонефрит, пиелонефрит, поликистоз почек, почечная недостаточность. И именно этот специалист наблюдает пациентов после пересадки почек. Уролог - это специалист хирургического профиля. Он занимается диагностикой, изучением, лечением и предотвращением болезней мочеполовой системы и отдельных ее органов. В зону его деятельности входит консервативное и хирургическое лечение заболеваний мочевой и половой систем (цистит, стрессовое недержания мочи, фимоз, баланит, мочекаменная болезнь, многие воспалительные заболевания мочеполовой системы, злокачественные новообразования почки, мочевого пузыря, предстательной железы, яичка, полового члена).

- С самого начала пандемии врачи обнаружили, что у людей, которые заболевают COVID-19 в достаточно тяжелой форме, наряду с поражением легких часто бывает и повреждение почек. Почему это происходит и на что следует обратить внимание врачам и пациентам?

- К настоящему моменту результаты целого ряда исследований показывают, что проблемы с почками могут иметь место не только в острый период болезни, но и сохраняться после того, как пациенты выздоравливают. А это может привести к серьезному снижению функции почек на протяжении всей жизни.

Вероятность серьезного повреждения значительно повышается в том случае, когда у пациента уже имеется хроническая болезнь почек. Исследования показывают, что почти у половины людей, госпитализированных с COVID-19, развивается так называемое острое повреждение почек, которое возникает внезапно в течение нескольких часов или дней. Из-за этого в крови накапливаются уремические токсины, что представляет отдельную опасность. Некоторым людям с тяжелым повреждением почек требуется лечение, называемое диализом. Эта технология помогает очищать кровь пациента в тех случаях, когда его почки не выполняют свою работу.

Несмотря на сильное повреждение в остром периоде болезни, почки могут полностью восстановить свою функцию. Но у многих почки уже работают не так хорошо, как раньше. Опасность здесь заключается в том, что развитие хронических почечных последствий не вызывает боли и протекает незаметно.

Поэтому особое внимание к функции почек очень важно при наблюдении за пациентами, перенесшими COVID-19.

Если у вас возникли какие-либо подозрения или вы хотите пройти обследование, обращайтесь по номеру Call-центра 8 (7172) 702-911.

У нас вы можете получить квалифицированную консультацию урологов, хирургов-онкологов и трансплантологов, а также весь спектр диагностических услуг и определение тактики лечения.

Александра Девяшина, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!