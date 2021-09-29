Гололед прогнозируют в столице в последний день сентября

Некоторые рекомендации для жителей Нур-Султана дали в департаменте по ЧС.

На территории Нур-Султана ночью и утром 30 сентября ожидаются гололед, туман, передает zakon.kz.

В столичном департаменте по чрезвычайным ситуациям напомнили правила поведения на гололедице, чтобы уменьшить вероятность падения. Жителям советуют:

подобрать нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков;

быть предельно внимательными на проезжей части дороги: не торопиться и, тем более, не бежать;

стараться обходить все места с наклонной поверхностью;

руки по возможности должны быть свободны, не стоит держать их в карманах или нести тяжелые сумки - это увеличивает вероятность падения;

следует смотреть себе под ноги и обходить опасные места. Если ледяную "лужу" обойти невозможно, то передвигаться по ней нужно небольшими скользящими шажками.

Особенно опасны падения на спину и вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы нужно обязательно обратиться к врачу за медицинской помощью.

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Если на улице туман, водителям следует избегать резкого торможения. При выезде на трассу, в зоне тумана необходимо значительно снизить скорость, а если видимость на дороге не превышает двух метров, движение рекомендуется прекратить вовсе. Включение габаритных огней обязательно. Водителям советуют избегать внезапных маневров - обгонов и перестроений.

Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в местах обозначенного пешеходного перехода; оставаться бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях, - отмечают в ДЧС.

К слову, в ДЧС Алматы сообщили, что 2 октября (в субботу) в горах ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, а также гроза и град. Ветер северо-восточный, порывы могут достичь 15-20 м/с.

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