Гололед прогнозируют в столице в последний день сентября

Приложение zakon.kz
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Некоторые рекомендации для жителей Нур-Султана дали в департаменте по ЧС.
На территории Нур-Султана ночью и утром 30 сентября ожидаются гололед, туман, передает zakon.kz.
В столичном департаменте по чрезвычайным ситуациям напомнили правила поведения на гололедице, чтобы уменьшить вероятность падения. Жителям советуют:
Особенно опасны падения на спину и вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы нужно обязательно обратиться к врачу за медицинской помощью.
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Если на улице туман, водителям следует избегать резкого торможения. При выезде на трассу, в зоне тумана необходимо значительно снизить скорость, а если видимость на дороге не превышает двух метров, движение рекомендуется прекратить вовсе. Включение габаритных огней обязательно. Водителям советуют избегать внезапных маневров - обгонов и перестроений.
Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в местах обозначенного пешеходного перехода; оставаться бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях, - отмечают в ДЧС.
К слову, в ДЧС Алматы сообщили, что 2 октября (в субботу) в горах ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, а также гроза и град. Ветер северо-восточный, порывы могут достичь 15-20 м/с.
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