Как сдерживают цены на социально значимые продукты в Нур-Султане

На закуп продовольствия дополнительно выделено 2,7 млрд тенге.

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал о принимаемых мерах по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные продукты, передает zakon.kz.

Для стабилизации цен на социально значимые продовольственные продукты проводим работу по нескольким направлениям: увеличиваем количество участников и сумму, выделяемую торговым сетям по проекту "оборотный механизм", проводим сезонные ярмарки, за счет частных инвестиций ведем строительство ряда крупных проектов, необходимых для обеспечения продовольственной безопасности. Встретился с представителями торговых сетей, рынков, производителями продукции, - написал Кульгинов в Instagram.

Как уточняется, по проекту "Оборотный механизм" на закуп продовольствия дополнительно выделено 2,7 млрд тенге. В проекте участвуют такие сети, как "Magnum", "Анвар", "Астыкжан", "Кенмарт", "Вкусмарт", "Аян", "ТД "Акмол", рынки "Шапагат", "Small", "Сарыарка" и ряд магазинов у дома. Сумма финансирования увеличивается ежегодно.

Заключили договоры с рядом производителей и поставщиками на мясную, овощную, бакалейную и молочную продукцию. Также законтрактовали порядка 14 тыс. тонн овощей. Прорабатываем вопрос по дополнительному закупу овощей, муки, мяса говядины и других продуктов, - написал аким.

Он пояснил, что сдерживать цены и продавать продукцию ниже рыночных, снабжать рынок отечественными продуктами помогает проведение сельскохозяйственных ярмарок. Ярмарки с участием регионов страны стартовали еще 22 августа, продлятся до конца октября. На прошедших ярмарках было реализовано более 2 тыс. тонн продукции.

За счет частных инвестиций ведется строительство ряда крупных и важных проектов для обеспечения продовольствия: три оптово-распределительных центра, два тепличных комплекса, хлебокондитерский комбинат. Кроме того, поддержали строительство производственно-пищевого комплекса, это молокоперерабатывающий завод, хлебокондитерский комбинат, овощехранилище. Озвученные меры позволят обеспечить продовольственную безопасность, снабдить рынок местным товаром, сдерживать цены на социально значимые продукты, - отметил Кульгинов.

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