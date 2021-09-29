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Велогонщик Джанни Москон перешел в "Астану"

Фото: Instagram/giannimoscon 29 сентября 2021, 19:48

Двукратный чемпион Италии подписал контракт с Team Astana на два года.

Итальянский профессиональный велогонщик Джанни Москон стал новым членом казахстанского клуба "Астана", передает zakon.kz.

Двукратный чемпион Италии подписал контракт с Team Astana на два года.

После шести лет, проведенных в одной команде, я собираюсь сделать серьезный шаг в своей карьере. Я думаю, что для меня это своего рода вызов, мотивация продолжать расти и новый опыт, который, я уверен, будет успешным, - написал Москон в Instagram.

Куандык Шынасилов

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