Велогонщик Джанни Москон перешел в "Астану"

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Двукратный чемпион Италии подписал контракт с Team Astana на два года.
Итальянский профессиональный велогонщик Джанни Москон стал новым членом казахстанского клуба "Астана", передает zakon.kz.
Двукратный чемпион Италии подписал контракт с Team Astana на два года.
После шести лет, проведенных в одной команде, я собираюсь сделать серьезный шаг в своей карьере. Я думаю, что для меня это своего рода вызов, мотивация продолжать расти и новый опыт, который, я уверен, будет успешным, - написал Москон в Instagram.
Куандык Шынасилов
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