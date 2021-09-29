Более 20 лет дедушка жил без документов в Костанайской области

Полицейские помогли мужчине получить удостоверение и оформить пенсию.

В преддверии Дня пожилых полицейские Денисовского района Костанайской области вручили удостоверение личности 64-летнему сельчанину, что позволило ему оформить пенсию, передает zakon.kz.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Участок" участковый инспектор Нургали Елемесов в ходе обхода домов установил, что мужчина не имеет никаких документов. Как рассказал сельчанин полицейскому, год назад у него наступил пенсионный возраст. Все это время он не получал пенсию из-за отсутствия правового статуса, - рассказали в пресс-службе МВД РК.

Старший инспектор миграционной службы Газиз Сарин выяснил, что Сергей Палин проживал более 20 лет без удостоверения.

Оформить документы он не мог, в связи со сложившимся трудным положением. В течение месяца полицейский помог установить правовой статус сельчанину и задокументировать его. Сергей Владимирович поблагодарил стражей порядка за оказанную помощь, - отмечается в сообщении.

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