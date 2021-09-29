Как Nur Otan поддержит одаренных детей из сел, рассказал Бауыржан Байбек

Поставлена задача по внедрению до 2025 года инклюзивного образования в колледжах и вузах, а также в 70% школ и дошкольных организаций.

Первый заместитель председателя Nur Otan Бауыржан Байбек по поручению Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева продолжает поездки по регионам. Сегодня он ознакомился с ходом исполнения предвыборных обещаний в Карагандинской области, передает zakon.kz.

По его словам, в рамках озвученной главой государства Касым-Жомартом Токаевым Предвыборной программы "Путь перемен: Достойную жизнь каждому!" в области уже исполнено 25% из 1814 запланированных на пять лет мероприятий. С начала года построено 308 тыс. кв. м жилья, 72 км газопровода, 46 км водопроводных и канализационных сетей, ремонтом охвачено 1,4 тыс. км дорог. Завершается строительство четырех новых школ. В целях развития предпринимательства оказана финансовая поддержка более тысячи проектам на сумму 60,4 млрд тенге. Создано свыше 20 тыс. рабочих мест.

С учетом того, что особое внимание в предвыборной программе уделяется работе по выявлению и поддержке одаренных детей в сельской местности, Бауыржан Байбек вместе с председателем филиала, акимом области Женисом Касымбеком посетил обновленный техноцентр при детско-юношеском центре "Жастар" в поселке Осакаровка.

В рамках реализации предвыборных обещаний здесь был проведен капитальный ремонт и закуплено современное оборудование. Для 654 обучающихся стали доступны 26 бесплатных кружков, в т.ч. студия программирования, лаборатории робототехники, искусственного интеллекта, альтернативной энергетики и др. Отдельно хочу отметить, что среди преподавателей много выпускников вузов Нур-Султана, Алматы и Караганды, вернувшихся домой в рамках программы "С дипломом в село", - написал он на своей странице в Facebook.

Как отметил первый зампред "Nur Otan", забота о людях старшего поколения также является одним из приоритетов партии. В Карагандинской области проживает более 200 тыс. жителей преклонного возраста. Поэтому в преддверии Дня пожилых людей он посетил Центр активного долголетия, открытый в Караганды в рамках партийного проекта "Ардагерлерді ардақтайық". Здесь для старшего поколения доступны лингафонные классы, зал для занятий танцами и спортом, а также творческие и обучающие классы. Чтобы вовлечь людей преклонного возраста в активную общественную жизнь, подобные центры будут открыты по всей стране.

В своем посте Бауыржан Байбек отметил еще одно важное направление предвыборной программы партии - поддержку детей с особыми потребностями. В рамках инициированного по поручению Елбасы проекта "Кедергісіз келешек", по его информации, поставлена задача по внедрению до 2025 года инклюзивного образования в колледжах и вузах, а также в 70% школ и дошкольных организаций.

Неоценимый вклад в реализацию данной инициативы вносит корпоративный фонд "Болашак". Сегодня в Караганды встретился с родителями учеников, посещающих кабинеты поддержки инклюзии в школах №5 и №102. По словам родителей, благодаря современным методикам и обученным болашаковцами специалистам у детей уже улучшились социальные и академические навыки, уменьшились поведенческие проблемы, - сказал он.

В целом, фондом "Болашак" в регионах открыто и оснащено уже 59 специализированных реабилитационных учреждений, в т.ч. 43 кабинета поддержки инклюзии в 22 городах. Охвачено свыше двух тысяч детей с особыми образовательными потребностями. Многие из них научились говорить, вышли на самостоятельное обучение, стали призерами различных соревнований и олимпиад.

Пользуясь случаем, Бауыржан Байбек вручил родителям особенных детей диски с мультфильмами, дублированными фондом "Болашак" напрямую с английского на казахский язык. При непосредственной поддержке Елбасы в рамках проекта "Өзіңнен баста" болашаковцами за последние 10 лет по самым высоким стандартам дублировано уже 37 кинокартин.

В этот же день первый зампред партии в онлайн-формате провел совещание, рассмотрев ход реализации предвыборных обещаний в Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях. Как показал анализ, по отдельным пунктам имеются риски неисполнения до конца года. Бауыржан Байбек обратил внимание руководства филиалов и фракций в маслихатах на необходимость усиления работы в этом направлении.

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