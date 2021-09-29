Водителя-акробата наказали за трюки на видео в Алматы

Пользователи соцсети отметили под видео департамент полиции.

27-летний водитель автомобиля марки Toyota 4Runner, позируя на камеру, вышел из движущейся машины, выполнил сальто и вновь вернулся к управлению, передает zakon.kz.

Пользователи Instagram отметили под видео департамент полиции.

Мы провели проверку и установили правонарушителя - им оказался гр. О., 23.06.1994 г.р., который привлечен к административной ответственности по ст.ст.590 ч.2 и 593 ч.2 КРК об АП, - написал заместитель начальника департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов в Facebook.

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