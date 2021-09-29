Начался суд над зарезавшей свою четырехмесячную дочь матерью в Атырау

Мать нанесла младенцу удары кухонным ножом.

Судмедэксперты насчитали на теле девочки 38 ранений, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Трагедия произошла в апреле 2021 года в селе Коптогай.

Как рассказал супруг подозреваемой, сразу после родов у жены вдруг проявились заметные отклонения в психике. Но он и не подозревал, что все окажется настолько серьезно.

Причиной смерти ребенка стала большая потеря крови. Младенцу были нанесены многочисленные ножевые ранения в область сердца и грудной клетки, - сказал прокурор Нурболат Абилов.

Отцу семейства теперь приходится выступать на суде и свидетелем, и потерпевшим. Мужчина рассказывает, что после роддома жена обратилась за помощью к народным целителям. Но лучше ей не стало. На преступление женщина решилась, когда супруг уехал по делам в районный центр. Мать нанесла младенцу удары кухонным ножом. Ей не понравилось, что ребенок слишком громко плакал.

42-летняя подозреваемая находится в психдиспансере. В каком состоянии она туда поступила, врачи не говорят. Но в данный момент, по их словам, ей стало лучше.

Да, действительно, у нее есть психические расстройства. Диагноз является врачебной тайной, не подлежит огласке. Дальнейшая ее судьба – только по решению суда. На данный момент психическое состояние стабилизировалось на фоне проводимого лечения, - сказал замдиректора Атырауского областного центра психического здоровья Дамир Кожантаев.

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