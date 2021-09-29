Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал Astana WTA 250

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Следующей соперницей Путинцевой будет россиянка Анастасия Гасанова.
На женском международном турнире Astana Open определились первые четвертьфиналисты в одиночном разряде, передает zakon.kz.
В число восьми лучших теннисисток данных соревнований вошла и казахстанка Юлия Путинцева, которая посеяна здесь под первым номером. За выход в 1/4 финала Юлия обыграла представительницу Беларуси Веру Лапко – 6:4, 6:4.
Следующей соперницей Путинцевой будет россиянка Анастасия Гасанова.
К сожалению, второй круг Astana Open не смогла пройти Зарина Диас. Алматинка проиграла шведской теннисистке Ребекке Петерсон – 2:6, 2:6.
Куандык Шынасилов
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