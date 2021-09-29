"Барыс" проиграл в конце матча лидеру КХЛ

Следующая игра у "Барыса" 1 октября, на выезде с московским "Динамо".

В рамках игр КХЛ хоккеисты "Барыса" гостили у "Металлурга" из Магниторгорска, передает zakon.kz.

Вопреки всем прогнозам и болельщиков, и букмекеров, казахстанский клуб чуть не одержал победу над грозным соперником. Главенствующий в турнирной таблице КХЛ клуб из Металлурга проигрывал казахстанской дружине по ходу всей встречи. "Барыс" вел в счете 3:1, благодаря шайбам Кёртиса Волка, Мэттью Фрэттина и Куника Коди.

Но, сначала Никита Коростелев, а затем Андрей Чибисов сократили счет до минимума. В третьем периоде Артем Земчёнок и Брэнден Лайпсик принесли победу хозяева льда – 4:3.

Следующая игра у "Барыса" 1 октября, на выезде с московским "Динамо".

Куандык Шынасилов

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