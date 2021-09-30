Роналду принес победу "Манчестер Юнайтед" на последних минутах матча

Манчестер Юнайтед только в добавленное время смог вырвать волевую победу над Вильярреалом из Испании.

Завершились игры второго тура группового раунда Лиги чемпионов сезона 2021/2022, передает zakon.kz.

На "Олд Траффорд" английский "Манчестер Юнайтед" только в добавленное время смог вырвать волевую победу над "Вильярреалом" из Испании – 2:1. Хозяева поля проигрывали по ходу матча, испанцев вывел вперед Пако Алькасер, но вскоре "манкунианцы" усилиями Алекса Теллеса сравняли равновесие – 1:1. А в овертайме свое веское слова сказал португалец Криштиану Роналду, который принес победу своим одноклубникам, – 2:1.

В других матчах зафиксированы следующие результаты:

"Зенит" - "Мальме" - 4:0"Ювентус" - "Челси" - 1:0. "Аталанта" - "Янг Бойз" - 1:0"Бавария" - "Динамо" (Киев) - 5:0."Бенфика" - "Барселона" - 3:0"Зальцбург" - "Лилль" - 2:1."Вольфсбург" - "Севилья" - 1:1

Куандык Шынасилов

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