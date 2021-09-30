Ким Чен Ын отверг предложение США о диалоге

Лидер КНДР назвал предложение США о переговорах прикрытием враждебной политики.

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что предложение администрации Байдена возобновить переговоры без предварительных условий является лишь прикрытием враждебной политики США, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом он заявил во время выступления на пятой сессии Верховного народного собрания 14-го созыва.

Лидер КНДР заявил, что Вашингтон продолжает относиться к Пхеньяну враждебно, а военная угроза со стороны США до сих пор сохраняется. Северокорейские власти отвергли предложения, направленные на демонтаж ядерной и ракетной программ в обмен на ослабление санкций США, заявив, что Вашингтон должен сначала отказаться от своей враждебной политики.

США посчитали последний запуск ракеты КНДР угрозой для ее соседей и всего мирового сообщества. В этой связи Белый дом призвал официальный Пхеньян к диалогу.

Несколько дней назад Северная Корея провела испытания недавно разработанной гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8". По имеющимся данным, испытания прошли на одном из полигонов на севере страны. Мероприятие проводилось силами сотрудников Академии военных наук КНДР.

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