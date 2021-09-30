ВОЗ назвала Россию примером для подражания в борьбе с алкоголем

Табакокурение до сих пор остается острой проблемой, так как это лидирующий фактор риска в Европе.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приводит Россию как пример для подражания в борьбе с табакокурением и алкоголем, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил руководитель европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними доктор Кремлин Викрамасингхе в интервью газете Известия.

По словам Викрамасингхе, табакокурение до сих пор остается острой проблемой, так как это лидирующий фактор риска в Европе. При этом он отметил, что и в России, и в других странах Восточной Европы наблюдается положительная динамика в этой сфере.

Когда мы говорим о комплексном подходе в борьбе с табакокурением и алкоголем, мы приводим Российскую Федерацию в качестве примера для подражания, — подчеркнул он.

Викрамасингхе напомнил, что недавно европейский офис подробно проанализировал то, как комплексный подход российских властей в борьбе с алкоголем позволил добиться снижения смертности. В частности, это удалось благодаря пресечению кустарного производства алкоголя, повышению цен и ограничению его доступности, в том числе и запрету на продажу ночью.

Мы надеемся, что российский пример распространится на страны Евразийского экономического союза, — заключил глава европейского офиса ВОЗ.

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