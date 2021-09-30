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В Казахстане за сутки 2252 человека заболели COVID-19

Фото: zakon.kz. 30 сентября 2021, 08:00

Всего в стране подтверждено 884 886 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 29 сентября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 2252 человека. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован прирост зараженных в 327 случаев. По сравнению с 28 сентября в Нур-Султане количество зараженных увеличилось на 53 человека, и город вернулся на одну из лидирующих позиций по числу новых случаев COVID-19, сообщает zakon.kz.

  • в городе Нур-Султан - 249,
  • в городе Алматы - 510,
  • в городе Шымкент - 126,
  • в Акмолинской области - 45,
  • в Актюбинской области - 141,
  • в Алматинской области - 212,
  • в Атырауской области - 69,
  • в ВКО - 147,
  • в Жамбылской области - 55,
  • в ЗКО - 77,
  • в Карагандинской области - 170,
  • в Костанайской области - 106,
  • в Кызылординской области - 57,
  • в Мангистауской области - 16,
  • в Павлодарской области - 136,
  • в СКО - 78,
  • в Туркестанской области - 58.

Всего в стране подтверждено 884 886 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2271 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 200,
  • в городе Алматы - 713,
  • в городе Шымкент - 77,
  • в Акмолинской области - 178,
  • в Актюбинской области - 109,
  • в Алматинской области - 145,
  • в Атырауской области - 136,
  • в ВКО - 45,
  • в Жамбылской области - 39,
  • в ЗКО - 52,
  • в Карагандинской области - 163,
  • в Костанайской области - 152,
  • в Кызылординской области - 43,
  • в Мангыстауской области - 54,
  • в Павлодарской области - 64,
  • в СКО - 58,
  • в Туркестанской области - 43.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 820 792 человека.

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