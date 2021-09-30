В Нур-Султане мужчина воровал куртки с манекена и попал на камеру

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Нур-Султане полицейские задержали подозреваемого в краже курток, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт МВД РК.

Как выяснилось, украденные вещи он намеревался продать. Находясь в дневное время в помещении торгового дома по улице Биржан Сала, вор, воспользовавшись, что рядом никого нет, снял с манекена куртку, а затем надел ее на себя и удалился. Вернувшись в этот же торговый дом спустя два часа, он решает совершить кражу еще одной куртки. Улучив момент, он похищает женскую куртку. Одну из вещей ему удалось сбыть на рынке.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции задержан 26-летний гражданин Украины, ранее судимый за кражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

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