МОС закроем, поле вспашем – что известно о проекте TAZALYQ

В настоящее время на территории ТОО "АНПЗ" проводится реконструкция механических очистных сооружений (МОС).

Масштабный экологический проект TAZALYQ, реализуемый национальной компанией "КазМунайГаз" совместно с Атырауским НПЗ, призван улучшить состояние окружающей среды в городе Атырау. О том, как проект исполняется, показали журналистам в ходе ознакомительного пресс-тура на завод.

Как сообщил заместитель начальника отдела организации строительства ТОО "АНПЗ" Канат Сагизбаев, проектно-сметная документация по реализации проекта TAZALYQ была подготовлена в 2019 году, в 2020 году она прошла государственную экспертизу. Строительные работы на объектах начались весной текущего года.

В настоящее время на территории завода проводится реконструкция механических очистных сооружений (МОС), которые поделены на два этапа. На сегодня по первому этапу выполнено большинство работ. До конца текущего года прогресс строительства по первому этапу планируется довести до 90%, полное завершение ожидается в марте 2022 года. В результате завод получит современные механические сооружения по очистке промышленных сточных вод закрытого типа. Для сравнения: действующие МОС построены в 1945 году, и они были открытого типа. Кстати, после механической очистки промышленные воды будут проходить еще биологическую очистку, впоследствии часть будет возвращаться на производство, остальное – на поля испарения.

Следующий ознакомительный объект находится за территорией завода – это поля испарения, известные в народе под названием Тухлая балка. Год назад здесь был с виду безобидный водоем с заросшим камышом. Сегодня огромные участки уже осушены. По словам Каната Сагизбаева, работы начались в апреле текущего года. В рамках подготовительных работ на данный период ведется строительство дамб и временного трубопровода от завода до полей испарения. На сегодняшний день временный трубопровод смонтирован на 90 процентов, запуск его в работу намечен на ноябрь текущего года.

Строительство постоянного трубопровода, точнее, канала нормативно-очищенных стоков, будет завершено в июне будущего года. На полях испарения на сегодняшний день построено две дамбы, на третьей работы выполнены на 95%. Кроме того, здесь полностью осушен сектор №1, сектор №2 осушен на 70%. Работы по рекультивации почвы всех четырех секторов планируется завершить в ноябре 2023 года. К слову, рекультивация состоит из нескольких этапов – это осушение полей, скашивание камыша, глубокая вспашка, обработка биопрепаратом и трехкратное рекультивация.

При проведении почвенно-мелиоративных изыскании средний показатель содержания нефтепродуктов в почве полей испарения составил 50 мг на 1 кг грунта. Был выбран биопрепарат с эффективностью 65% уничтожения нефтепродуктов за две недели. Данный биопрепарат работает при температуре +5 градусов по Цельсию, поэтому использование биопрепарата мы оставили на март 2022 года. А до этого подготовим всю площадку для обработки почвы. После рекультивации территория полей испарения будет оставлена для зарастания полевыми травами. Скошенный камыш будет служить естественным удобрением – перегноем, – сообщил Канат Сагизбаев.

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