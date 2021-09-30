В Кокшетау школьница закладывала наркотики

Несовершеннолетнюю разоблачили в ходе оперативной разработки.

В Кокшетау задержали школьницу, которая делала закладки наркотиков по всему городу, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Старшеклассница оставляла их в тайниках для клиентов. Полиция задержала ее в подъезде многоэтажки. Там ученица 11-го класса пыталась сделать очередную закладку.

В школьном рюкзаке обнаружили 230 таблеток сильнодействующего обезболивающего средства. Препарат содержит наркотические вещества, и назначают его только тяжелобольным пациентам. Где школьница брала препарат, не уточняется.

Несовершеннолетнюю разоблачили в ходе оперативной разработки. Установлено, что тайники она делала по всему городу. А подозревать девочку стали после того, как за распространение наркотиков задержали ее друга. Известно, что школьница воспитывается в полной семье и хорошо учится, – сообщает телеканал.

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