В каком регионе Казахстана больше едят рыбы

Меньше всего рыбы едят жители Шымкента.

Больше всего рыбы и морепродуктов потребляют жители Северо-Казахстанской области. Также в тройке лидеров Костанайская и Акмолинская области, передает zakon.kz.

За январь–август текущего года в стране произвели 26,8 тыс. тонн свежий, охлажденной или мороженой рыбы, сразу на 39% меньше, чем годом ранее.

Производство приготовленной или консервированной другим способом рыбы, а также икры тоже сократилось — почти вдвое, до 9,4 тыс. тонн. В этом сегменте основное снижение объемов выпуска зафиксировано в Атырауской области: сразу на 71,8%, до 3,5 тыс. тонн. Также спад производства отмечен в двух других ключевых регионах-производителях: ЗКО (на 12,3% за год, до 2 тыс. тонн) и Туркестанской области (на 15,1%, до 1,7 тыс. тонн).

Про проблемы в Атырауской области говорилось не раз. Так, например, на осетровых заводах региона не проводили капитальный ремонт более 20 лет, сообщает Хабар24. Техническая база тоже устарела. Сфера рыбного хозяйства региона требует внимания и финансовой поддержки. Фильтры и пруды здесь полностью изношены. Сроки эксплуатации всего оборудования давно вышли. А насосы, рассчитанные на перекачку воды в течение восьми часов, едва выдерживают три часа.

Спрос на переработанную и консервированную рыбу, ракообразных и моллюсков по итогам января–июля 2021 года местные компании обеспечили на 53,1% (против 66% годом ранее).

За этот период производство упало на 41,3%, до 31,9 тыс. тонн, импорт же, напротив, незначительно вырос — на 0,6%, до 28,2 тыс. тонн.

Реализация на внутреннем рынке оставила 48,7 тыс. тонн — на 30,1% меньше, чем годом ранее. На экспорт отправили 11,4 тыс. тонн продукции, минус 10,5% к аналогичному периоду годом ранее.

Во втором квартале текущего года потребление рыбы и морепродуктов выросло до 3,8 кг на душу населения (плюс 1,1% за год).

Больше всего рыбы и морепродуктов потребляют жители Северо-Казахстанской области: 6,5 кг. Также в тройке лидеров Костанайская (6 кг) и Акмолинская (5,5 кг) области. Худшие показатели отмечены в Шымкенте: всего 917 граммов рыбы и морепродуктов в квартал на человека.

Цены на рыбу и морепродукты по итогам августа текущего года выросли за месяц на 0,6%, в годовой динамике — на 9%. В том числе свежая или охлаждённая рыба подорожала на 9,1% за год, мороженая — на 7%, переработанная и консервированная — на 9,3%.

В сентябре 2021 года на базарах и в магазинах страны скумбрия холодного копчения стоила в среднем 2,4 тыс. тг за кг, солёная сельдь — 1,1 тыс. тг за кг, шпроты в масле — 633 тг за банку весом 240 граммов.

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