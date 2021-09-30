Важно проработать механизмы - Дарига Назарбаева о развитии альтернативных источников энергии

В Мажилисе обсудили приоритеты нового закона.

30 сентября члены комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента РК провели тематическое заседание на тему "О развитии альтернативных источников энергии в Республике Казахстан", сообщает zakon.kz.

Заседание, которое прошло под председательством Альберта Рау, было организовано по инициативе депутата Дариги Назарбаевой. В ходе обсуждения были затронуты вопросы разработки нового закона о развитии альтернативных источников энергии.

Вице-министр энергетики Кайрат Рахимов проинформировал, что к основным целям проекта закона относятся: обеспечение устойчивого развития энергетической отрасли Казахстана при снижении уровня выбросов парниковых газов, научно-техническое обеспечение развития альтернативной энергетики, подготовка соответствующих специалистов в учебных заведениях, привлечение отечественных и иностранных инвестиций, поддержка предпринимательства в данной сфере и др.

Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжан Примкулов, в свою очередь, рассказал о разработке Доктрины (стратегии) достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года. Он отметил, что страной поставлена цель - достичь углеродной нейтральности к 2060 году, а также обеспечить 50% долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе Республики (текущий показатель составляет около 3%).

При разработке нового закона о развитии альтернативных источников энергии важно, чтобы у правительства было комплексное видение данной сферы. Ведь она затрагивает практически все сектора экономики. Важно проработать механизмы, владеть цифрами, расчетами, чтобы четко понимать, как именно подходить к реализации обязательств, - заявила Дарига Назарбаева в своем выступлении.

Депутат выделила ряд проблем, несущих в себе определенные риски, которые требуют проведения отдельного анализа.

Что делать с угольными шахтами? Как мы можем сохранить рабочие места? Есть ли технологии потребления угля с наименьшим воздействием на окружающую среду? Какими будут тарифы для населения, которое будет потреблять энергию? - продолжила она.

Ряд вопросов депутата были посвящены производству энергии.

Какие технологии будут применяться для использования вторичных промышленных газов? Планирует ли правительство стимулировать развитие предприятий, которые будут производить оборудование для производства альтернативной энергии? - спросила Дарига Назарбаева.

Депутат Мажилиса Галым Амреев также задал вопрос, связанный с масштабным внедрением экологичных источников энергии.

К 2060 году предполагается, что альтернативные источники энергии будут вырабатывать 83% электроэнергии. Все угольные электростанции должны быть выведены из эксплуатации. Какими источниками предполагается заменить более 12 тысяч мегаватт угольной генерации? - отметил Амреев.

Мажилисмен Самат Акишев во время заседания поднял вопросы о конкретных мерах, сроках строительства объектов, вырабатывающих возобновляемые источники энергии и конкретных показателях данной работы.

Вопрос депутата Екатерины Смышляевой был посвящен утилизации элементов солнечных батарей, ветряных мельниц.

Не станет ли утилизация новой экологической проблемой? - спросила депутат.

На поставленные депутатами вопросы министерства подготовят соответствующие ответы. После этого депутаты Мажилиса выработают ряд рекомендаций для Правительства Казахстана.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!