Какую зарплату получают казахстанцы

Приложение zakon.kz
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От 105 000 до 210 000 тенге получают 36,9% казахстанцев.
Бюро национальной статистики провело единовременное обследование по распределению численности работников по размерам начисленной заработной платы, сообщает zakon.kz.
По итогам обследования численность работников в крупных предприятиях, в частично малых и организациях, проработавших полностью апрель 2021 года, составила 2 895,9 тыс. человек, в том числе мужчины составили 46,4% (1 344,9 тыс. человек), женщины – 53,6% (1 551 тыс. человек).
В общем числе работников среднемесячную заработную плату получали:
В разрезе видов экономической деятельности наибольшая доля работников (49,7%) с заработной платой до 75 000 тенге зафиксирована в сфере образования, с заработной платой свыше 450 000 тенге – в сфере горнодобывающей промышленности (15,8%).
Медианное значение среднемесячной заработной платы работников составило 157 863 тенге. Модальное значение среднемесячной заработной платы – 173 249 тенге. Децильный коэффициент дифференциации среднемесячной заработной платы составил 6, – говорится в исследовании.
Среднемесячная заработная плата у работников со средним образованием составила 146 879 тенге, с высшим образованием – 281 509 тенге и послевузовским образованием – 365 625 тенге.
В разрезе возрастов среднемесячная заработная плата работников составила:
Как отмечается, такое обследование в Казахстане проводится один раз год. Обследованием охватывались работники, проработавшие полностью апрель месяц 2021 года. В обследовании участвовали все крупные предприятия и выборочно 30% средних и малых предприятий с последующим распространением на генеральную совокупность. В обследовании использовались данные о фактически начисленной заработной плате за апрель месяц 2021 года с учетом всех доплат, надбавок, премий, налогов и пенсионных отчислений.
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