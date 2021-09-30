Смертельное ДТП в Нур-Султане - погибли пять человек

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Один пассажир госпитализирован.
Пять человек погибли в результате ДТП в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.
Трагедия произошла ночью 30 сентября.
В 00.34 часов 19-летний водитель Toyota Camry, следуя по мосту через реку Есиль в сторону улицы Сарайшык, не соблюдая скоростной режим, не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с Nexıa Ravon под управлением 28-летнего водителя, - отметили в ДП столицы.
В результате ДТП погибли 5 человек, 1 пострадавший.
На месте происшествия скончались оба водителя и три пассажира. Один пассажир Toyota Camry госпитализирована в тяжелом состоянии. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 ч. 4 УК РК, - уточнили в ведомстве.
Фото: Astanovka98
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