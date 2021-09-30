Вейпинг и системы нагревания табака – мировой опыт

Почему некоторые страны поддерживают гаджеты для курильщиков.

Несмотря на регулярные сообщения о том, что альтернативные способы курения способны снизить вред для любителей подымить и их окружения, отношение к этой концепции в казахстанском обществе остается настороженным.

Рассказываем о том, почему некоторые страны поддерживают гаджеты для курильщиков.

Япония

Страну восходящего солнца нередко называют «пионером» в области отказа от сигарет в пользу более безопасных альтернатив. Дело в том, что в период с 2011 по 2014 год продажи сигарет здесь снижались не более чем на 2% в год. Возможно, так продолжалось бы и дальше, если бы не впервые ворвавшийся на рынок в 2015-м бездымный никотиносодержащий продукт – собственно, электрическая система нагревания табака. Сразу после этого, в 2015-2018 годах, продажи «традиционной» табачной продукции упали на 10%, хотя никаких ограничительных мер в области курения в этот период государством не предпринималось. Дальше – больше: к 2016 году курительный гаджет продавался абсолютно во всех префектурах Японии. Популярность системы и, соответственно, аксессуаров к ней стремительно росла – уже к 2019 году стики заняли почти 18% японского табачного рынка. С 2011 по 2019 год снижение продаж сигарет достигло 38% – особенно интенсивное падение исследования фиксировали как раз после 2016-го, когда альтернативный продукт стал общедоступным. Более того, меньше продаваться стали все без исключения табачные изделия, в том числе и сами системы нагревания.

Великобритания

В 2021 году британский исследовательский институт при Минздраве Public Health of England выпустил любопытный отчет, согласно которому более 50 тыс. курильщиков страны ежегодно бросают смолить при помощи электронных сигарет. Например, 27% англичан, отказавшихся от вредной привычки в 2020-м, признались, что на пути к будущему без никотина опирались именно на «электронки». Впрочем, даже те курильщики, что пока не готовы слезть с «никотиновой иглы» окончательно, демонстрировали серьезную потерю интереса к обычным сигаретам – 74% полного отказа от них среди вейперов в 2020 году.

США

В прошлом году американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) неожиданно разрешило продавать систему нагревания табака как продукт с пониженным воздействием. Принимая решение, FDA ориентировалось на научные данные, давшие надежду на положительное влияние устройства на здоровье как курильщиков, так и некурящей части населения.

Таким образом, отныне производитель сможет продавать свою продукцию с указанием о нагревании, а не горении табака при использовании системы, снижении образования вредных и потенциально вредных веществ, снижении воздействия этих веществ на организм в случае полного перехода от сигарет на стики.

Нидерланды

В 2020 году группа голландских ученых пришла к выводу, что канцерогенность систем нагревания табака в 10-25 раз ниже, чем у сигарет (в зависимости от частоты курения). Исследование учитывало восемь канцерогенных соединений, наиболее опасных с точки зрения Всемирной организации здравоохранения, и проходило в шесть этапов. Как показали его результаты, новый подход к потреблению никотина – нагревание табака на замену горению – помогает существенно снизить риск сокращения жизни курильщика. Особенно в свете того, что в дыме тлеющей сигареты содержится около 7000 химических соединений, 63 из которых потенциально могут спровоцировать онкологию.

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