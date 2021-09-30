Токаев и Путин выступят на XVII Форуме межрегионального сотрудничества 

Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

C участием президентов Казахстана и России Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина состоится XVII Форум межрегионального сотрудничества двух стран в Кокшетау, передает zakon.kz.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

В 13:00 по времени Нур-Султана на телеканале “Хабар 24” будет организована прямая трансляция с мероприятия, - отмечается в сообщении.

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