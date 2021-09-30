Казахстанские болельщики не смогут попасть на зимнюю Олимпиаду-2022

Все спортсмены и участники Игр должны быть вакцинированы.

Международный олимпийский комитет (МОК) провел заседание Исполнительного комитета, передает zakon.kz.

На зимние Олимпийские игры в Пекине в 2022 году допустят только жителей Китая, сообщает пресс-служба МОК. Конкретные требования для зрителей и детали организации продажи билетов разрабатываются.

Билеты будут продаваться исключительно зрителям, проживающим на материковой части Китая, которые отвечают требованиям антиковидных мер, – заявляют представители МОК.

Также сообщается, что все спортсмены и участники Игр должны быть вакцинированы. Участники Игр, не прошедшие полную вакцинацию, должны будут пройти 21-дневный карантин по прибытии в Пекин.Иностранные журналисты, допущенные на Олимпийские игры, будут ежедневно сдавать тесты на коронавирусную инфекцию.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Следом, с 4 по 13 марта, состоятся зимние Паралимпийские игры.

Куандык Шынасилов

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