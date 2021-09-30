Air Astana признана лучшей авиакомпанией Центральной Азии

Я благодарю наших пассажиров за их лояльность - Питер Фостер.

Air Astana в девятый раз признана "Лучшей авиакомпанией в Центральной Азии" в рейтинге Skytrax World Airline Awards. Предыдущие награды Skytrax авиакомпания получила в период с 2012-2019 годов. В прошлом году программа премий Skytrax была приостановлена из-за пандемии.

Несмотря на вызовы пандемии, оказание услуг высокого уровня по-прежнему является нашей приоритетной задачей. Я благодарю наших пассажиров за их лояльность, а также моих коллег, проявивших большую самоотверженность в чрезвычайных обстоятельствах, - сказал Питер Фостер, президент Air Astana.

"Air Astana продолжает удерживать лидерство в номинации "Лучшая авиакомпания в Центральной Азии" благодаря своей приверженности высоким стандартам обслуживания невзирая на кризис в отрасли, продолжающийся последние 18 месяцев", - отметил Эдвард Плейстед, генеральный директор Skytrax.

Ежегодное исследование Skytrax проводится для измерения удовлетворенности авиапассажиров. В период с сентября 2019 по июль 2021 года опрошено свыше 13 миллионов пассажиров. Оценка качества услуг авиакомпаний проводилась по ряду критериев наземного и бортового обслуживания.

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