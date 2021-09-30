КазТрансГаз усиливает контроль на магистральных газопроводах

Компания запустила две новые газоизмерительные станции.

АО "КазТрансГаз" (КТГ) завершило строительство новых газоизмерительных станций (ГИС) "Жетысай" и "Шардара" в Туркестанской области.

Согласно технологической схеме ГИС "Жетысай" расположена на 372 км магистрального газопровода "Бухарский газоносный район – Ташкент – Бишкек - Алматы" с проектным давлением газа 5,4 МПа (55 кгс/см2) и производительностью 834 000 м3/час.

Вторая ГИС "Шардара" построена на 314 км магистрального газопровода "Газли-Шымкент" с проектным давлением газа 7,5 МПа (75 кгс/см2) и аналогичной производительностью в 834 000 м3/час.

Как отметил директор УМГ "Шымкент" АО "Интергаз Центральная Азия" Ернур Ибраев, обе ГИС "Жетысай" и "Шардара" включены в структуру компании. Ожидается, что с вводом новых ГИС в эксплуатацию эффективность отечественной газотранспортной системы возрастет еще больше.

Ввод в эксплуатацию новых ГИС "Жетысай" и "Шардара" позволит повысить точность измерения учета газа, поступающего из Узбекистана в Казахстан, ведь, по сути, газоизмерительная станция - это огромный счетчик газа, который позволяет контролировать объем и качественный состав сырья, - говорит он.

Обе станции "Жетысай" и "Шардара" оснащены современным оборудованием по учету газа. Это позволяет с высокой точностью измерять объем расхода газа, а также своевременно предотвращать подачу некондиционного сырья.

Благодаря высокоточным приборам, имеющимся на обеих ГИС, специалисты Интергаз могут своевременно определить наличие в газе агрессивных химических элементов, оказывающих вредное влияние на металл трубопровода, - говорит Ибраев.

Поскольку обе станции расположены на удалении от населенных пунктов, для работающих там специалистов были построены вахтовые поселки с автономными системами водо- и электроснабжения и всем необходимым для отдыха.

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