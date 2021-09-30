В Минфине придумали, как снизить коррупцию в сфере госзакупок

Для снижения коррупционных рисков в сфере госзакупок предлагается новый подход в виде рейтингово-балльной системы.

Депутаты Сената одобрили в первом чтении проект закона, направленный на дальнейшее совершенствование законодательства в сфере государственных закупок, передает корреспондент zakon.kz.

Такие нормы заложены в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок, закупок недропользователей и субъектов естественных монополий, связи, автомобильного транспорта и обороны". Представил документ министр финансов Ерулан Жамаубаев.

По его словам, законопроект состоит из четырех основных блоков:

Первый блок поправок направлен на сокращение закупок из одного источника.

Второй - на снижение коррупционных рисков.

Третий - на совершенствование законодательства о государственных закупках и четвертый - на улучшение госзакупок недропользователей и субъектов естественных монополий, связи, автомобильного транспорта и обороны.

По сокращению закупок из одного источника законопроектом предлагается исключить 4 из 52 оснований осуществления государственных закупок способом из одного источника, - добавил министр.

В заключении профильного комитета сказано, что речь идет об исключении таких оснований, как приобретение материальных ценностей государственного материального резерва, выпускаемых в порядке освежения, приобретения услуг, связанных с государственным образовательным заказом для физических лиц (в случае, если физическое лицо самостоятельно выбрало организацию образования), а также приобретении услуг по доверительному управлению имуществом у лица, определенного законодательством Республики Казахстан.

Проектом закона также вводится персональная ответственность должностного лица, принявшего решение о госзакупе из одного источника, в случае неэффективности последнего.

Для снижения коррупционных рисков в сфере госзакупок предлагается новый подход в виде рейтингово-балльной системы.

Этот принцип вводится для полного исключения участия человека в процессе государственных закупок. За счет повсеместной интеграции электронных закупок веб-портал будет автоматически присваивать потенциальным поставщикам соответствующие рейтинги. Это позволяет перейти к автоматическому выбору поставщика, сочетая критерии цены и качества, - пояснил глава Минфина.

Для упрощения процедур государственных закупок разработчики предлагают ввести новый способ закупок в форме конкурса с использованием рамочных соглашений. Этот подход может охватить закупки канцелярских товаров, ГСМ и услуг связи.

Во-вторых, будет внедрен способ закупок в виде конкурса с использованием расчета стоимости жизненного цикла приобретаемых товаров, работ, услуг.

В целях стимулирования приобретения качественных и инновационных товаров, работ и услуг предлагается выбирать поставщиков не на основе покупной цены, а учитывать стоимость приобретаемых товаров, работ и услуг за весь срок службы. Такой подход используется во всех развитых странах, включая Европейский союз, - подчеркнул Жамаубаев.

Кроме того, проектом закона предлагается в рамках досудебного урегулирования споров ввести "согласительную комиссию" как постоянно действующий коллегиальный орган. Примирительная комиссия будет создана заказчиками для рассмотрения заявлений потенциальных поставщиков, уклоняющихся от исполнения контракта и включенных в реестр недобросовестных участников закупок.

Также будет отменено требование об определении председателями конкурсных комиссий первых руководителей центральных государственных органов и акимов областей.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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