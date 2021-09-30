Колонию закрывают в Восточном Казахстане

олония дислоцируется в поселке Шуак Жарминского района.

МВД подготовило проект постановления Правительства РК, которые предусматривает ликвидацию колонии в Восточно-Казахстанской области, сообщает zakon.kz.

Ликвидировать республиканское государственное учреждение "Учреждение ОВ-156/18" Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан, - говорится в документе.

Колония дислоцируется в поселке Шуак Жарминского района Восточно-Казахстанской области, была введена в эксплуатацию в 1979 году.

Учреждение предлагается к ликвидации с учетом состояния зданий, сооружений и коммуникационных сетей, эффективности, его технической оснащенности, отдаленности от областного центра. Дальнейшая эксплуатация учреждения потребует проведения капитального ремонта зданий и сооружений, инженерно - технических средств охраны и коммуникационных сетей, на что необходимы значительные финансовые затраты из государственного бюджета. Кроме того, учреждение ввиду большого износа представляет определенную опасность для жизни и здоровья не только осужденных и персонала этих учреждений, но и всех граждан, поскольку учреждение не может обеспечить максимальную безопасность, - говорится в пояснительной записке МВД.

Штатная численность учреждения ОВ-156/18 составляет 135,25 единиц. Как отмечается, согласно научно-обоснованным нормативам нагрузки на сегодняшний день дефицит штатной численности УИС составляет более 8 тысяч единиц.

В настоящее время уголовно-исполнительная система остро нуждается в укреплении подразделений режима, надзора и охраны осужденных, специального учета, организации труда осужденных, тыловые и медицинские службы и др. В этой связи, высвобождаемые штатные ресурсы будут направлены для укрепления наиболее проблемных служб учреждений УИС, - отметили в министерстве.

По данным МВД, сотрудникам и работникам ликвидируемого учреждения будут выплачены единовременные пособия за счет имеющихся бюджетных средств в сумме 11,57 млн тенге (48 ед.), также будут выплачены единовременные компенсации членам ликвидационной комиссии в сумме 3,17 млн тенге. Сумма планируемой экономии составила 62,734 млн тенге - будет перераспределена в другие учреждения по потребности.

Проект постановления размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 октября.

Эта колония известна тем, что в ней из строя вышла котельная и заключенные и персонал каждую зиму жаловались на холод и невозможность находиться в стенах колонии. Планировалось построить новую котельную, но эти планы были пересмотрены.

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