Больше 90 ДТП произошло за сутки в Нур-Султане

Полиция просит водителей быть осторожными.

В Нур-Султане за прошедшие сутки зарегистрировали 91 ДТП. В полиции говорят, что количество аварий увеличилось из-за непогоды, передает zakon.kz.

В связи с этим полиция Нур-Султана просит водителей соблюдать скоростной режим и правила маневрирования.

Наиболее опасным для водителей является мокрый асфальт. Дорожное полотно скользкое, к тому же начались ночные заморозки. Эти условия в совокупности способствуют увеличению тормозного пути транспортных средств. Поэтому нужно воздержаться от резких маневров и торможений. Дождь снижает видимость и надо быть предельно внимательными, - говорится в сообщении.

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Также полиция напоминает, что перед пешеходными переходами нужно снизить скорость и быть предельно внимательными. Отмечается, что в плохую погоду снижается видимость, пешеходы могут не увидеть приближающийся транспорт.

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