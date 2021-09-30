В Казахстане предложили повысить статус журналистов

В период пандемии журналисты работали наравне с врачами, полицейскими и спасателями.

Сенатор Нурторе Жусип предложил законодательно повысить статус журналистов, передает корреспондент zakon.kz.

Соответствующий депутатский запрос на имя премьер-министра Аскара Мамина озвучил депутат на пленарном заседании палаты.

Положение журналиста в обществе законодательно не определено. В законе "О СМИ" и Трудовом кодексе страны нет статей о статусе и гарантиях журналистов. В отраслевом законе прописаны только права и обязанности журналистов. И все это при том, что у журналистов очень ответственная и нередко - опасная работа, - сообщил он.

Нурторе Жусип отметил, что для развития отечественной журналистики важно повысить статус журналистов, обеспечить их социальными гарантиями и защитой.

Сенатор напомнил, что в период пандемии журналисты работали наравне с врачами, полицейскими и спасателями, но, в отличие от них – сотрудники СМИ не получали за это никаких доплат и социальных гарантий.

Не могут, добавил он, журналисты и претендовать на получение жилья в числе льготных категорий, так как не являются ни госслужащими, ни бюджетниками, ни гражданскими служащими.

Пришло время предоставить журналистам реальный статус, такой как у сотрудников суда, прокуратуры, МВД, адвокатов или нотариусов. Демократизация общества невозможна без участия и влияния средств массовой информации. Поэтому мы предлагаем обеспечить поддержку и защиту сотрудников средств массовой информации, придав им специальный социальный статус. Для этого необходимо принять закон "О статусе журналиста", - сказал депутат в своем запросе.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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