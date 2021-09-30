Сенаторы придумали, как сдерживать цены на продукты питания.

Сенатор Дуйсенгазы Мусин предложил правительству активнее поддерживать строительство оптово-распределительных центров. Они должны будут повлиять на сдерживание роста цен на товары первой необходимости, передает корреспондент zakon.kz.

Цены на продукты питания растут, а меры, предпринимаемые Министерствами сельского хозяйства, торговли и интеграции, все еще не в полной мере обеспечивают физическую и экономическую доступность продовольственных товаров для населения, – сказал депутат Дуйсенгазы Мусин, озвучивая на пленарном заседании Палаты депутатский запрос на имя премьер-министра Аскара Мамина.

В связи с этим он предложил правительству активнее поддерживать строительство оптово-распределительных центров. Они должны будут, по его словам, повлиять на сдерживание роста цен на товары первой необходимости.

Важно сформировать нормативно-правовую базу, касающуюся статуса оптово-распределительных центров, и установить меры государственной поддержки их деятельности на начальном этапе. В этой связи необходимо утвердить субсидирование возмещения инвестиционных вложений на 25% от стоимости строительства здания и приобретения оборудования оптово-распределительного центра. Особое внимание следует уделить и вопросам производственной инфраструктуры таких центров, – резюмировал сенатор.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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