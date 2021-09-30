В Нур-Султане прошел фестиваль языков народа Казахстана, посвященный Дню Независимости

В общей сложности организовано и проведено свыше 500 мероприятий.

На уходящей неделе в Нур-Султане завершился ХХІІІ городской фестиваль языков народа Казахстана, посвященный 30-летию Независимости страны. Целью данного праздничного события были популяризация казахского языка и расширение сферы его применения, сообщает zakon.kz.

Праздничные мероприятия в рамках фестиваля языков народа Казахстана стартовали 6 сентября и шли почти весь месяц – ежедневно более двадцати. В общей сложности организовано и проведено свыше 500 мероприятий, направленных на расширение сферы применения и укрепление потенциала государственного языка и его пропаганду.

Собственно, это и было главной целью городского фестиваля.

Особую значимость данному событию придала важная для страны праздничная историческая дата – 30-летие Независимости Республики Казахстан, которое наш народ отмечает в этом году. Точка отсчета идет с 16 декабря 1991 года, когда постановлением Верховного Совета РК был принят конституционный закон "О государственной независимости Республики Казахстан". День Независимости Республики Казахстан является главным и единственным национальным праздником Казахстана, и ежегодно он отмечается 16-17 декабря.

Как сообщил руководитель Управления по развитию языков и архивного дела города Нур-Султан Сакен Есиркеп, за годы независимости в столице были переименованы почти тысяча улиц, и сегодня город является одним из лучших по этому показателю.

Кроме того, в настоящее время на стадии обсуждения находится вопрос присвоения столичным школам имен таких великих общественно-политических и государственных деятелей, просветителей-ученых, как Динмухамед Кунаев, Ыбырай Алтынсарин, Султанбек Кожанов, внесших весомый вклад в развитие своей страны.

По мнению участников фестиваля, незабываемыми и впечатляющими были такие фестивальные мероприятия, как конкурс мастеров художественного чтения "Тілім менің – бірлігімнің айнасы", познавательная викторина на радио "Астана", тренинги на темы нелогичного перевода и кальки в прессе.

Также множество мероприятий было посвящено вопросам распространения информации на государственном языке и основам SMM, созданию казахского таргета и так далее.

Еще одной отличительной чертой языкового фестиваля была высокая активность участников, продемонстрировавших блестящие результаты. Так, в одном из ведущих конкурсов "Тілім менің – бірлігімнің айнасы" главный приз завоевала Акгуль Айдарбеккызы из Карагандинской области. Первое место досталось Анель Жакан, второе – Ардак Сатбаеву, третье – Амангуль Ермеккызы. Все они являются жителями города Нур-Султан.

В состав жюри вошли известные казахстанские личности – актер, театральный режиссер Болат Узаков, доцент Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, поэт, журналист Туржан Онайгуль, диктор Казахского радио Мухамедали Болатулы.

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