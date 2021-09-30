Дефицит пастбищ в Казахстане превысил 29 млн га

Сенаторы намерены решить проблемы с дефицитом пастбищ.

Дефицит пастбищ по всей стране уже превысил 29 млн га, что не позволяет фермерам работать полноценно. Такое заявление сделала сенатор Ольга Булавкина на пленарном заседании палаты, передает корреспондент zakon.kz.

Дефицит пастбищ по всей стране уже превысил 29 млн га, что не позволяет фермерам работать полноценно. Вместе с тем слишком интенсивный выпас скота на имеющихся землях приводит к их деградации. В результате сельское хозяйство получает эрозию почвы, дорожающие корма и гибель скота, – сказала депутат Ольга Булавкина.

По ее мнению, не улучшает ситуацию и работа, проводимая властями по изъятию неиспользуемых земель. Данная процедура занимает до двух и более лет. Потому фактически последние три года эта норма не работала.

Анализируются ли причины снижения плодородия пастбищных угодий и низкой эффективности мер по управлению процессами их восстановления и эксплуатации? Какие были привлечены инвестиции в технологии, позволяющие вернуть плодородие земель путем реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем? – поинтересовалась сенатор.

В завершение она отметила, что в сенате ведется работа над совершенствованием закона по вопросам использования пастбищ.

Мадина Макмырханова, Нур-Султан

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