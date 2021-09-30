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В реке Есиль погибла несовершеннолетняя девушка

Фото: pixabay.com 30 сентября 2021, 12:38

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Нур-Султане из реки Есиль достали тело несовершеннолетней девочки, сообщает zakon.kz.

30 сентября текущего года в 7.41 на канал "102" поступило сообщение о том, что под пешеходным мостом "Серуен" в реке Есиль тонет человек. По вызову на место незамедлительно были направлены наряды полиции и аварийно-спасательные службы ДЧС. Тело погибшей несовершеннолетней было извлечено водолазами, - сообщили в ДП города.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

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