В Казахстане снизят порог для проверок чиновников

Порог для проверок чиновников по операциям с деньгами и имуществом снизят.

Снижение порога по операциям как с денежными средствами, так и с иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу, у публичных должностных лиц и их близких родственников предусмотрено в новых поправках по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Об этом шла речь на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент zakon.kz.

При обсуждении поправок мажилисмен Анатолий Бойчин сообщил, что в законопроект внесены изменения, касающиеся снижения порога по операциям как с денежными средствами, так и с иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу. Он поинтересовался, в связи с чем были внесены эти поправки.

Предложенный законопроект дополнен новыми поправками, касающимися снижения некоторых пороговых значений по операциям как с денежными средствами, так и с иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу. Так, предлагается снизить пороговое значение по сделкам с недвижимым имуществом с 200 до 50 млн тенге. В связи с вносимыми изменениям прибавится работы как субъектам, так и самому регулятору в лице Агентства финансового мониторинга. Скажите, пожалуйста, с чем связан пересмотр порогов по операциям, подлежащим финансовому мониторингу, и согласованы ли данные изменения самими субъектами? – обратился он к разработчикам.

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В ответ на это депутат Сергей Симонов пояснил, что действительно в рамках рассмотрения данного законопроекта были внесены поправки по снижению порогов по операции с деньгами и недвижимым имуществом.

По недвижимому имуществу мы сказали – с 200 млн до 50 млн тенге. Вторая сделка относится к выигрышам на личной форме по результатам пари игорных заведений – с 3 млн снижено до 1 млн. Это связано с тем, что по игорному бизнесу в рамках рекомендации ФАТФ установлен порог – в пределах 3 тысяч долларов, это по курсу на сегодня 1,2 млн тенге. По усредненным цифрам остановились на 1 млн. Касательно снижения порогового значения по сделкам с недвижимым имуществом, то здесь данный вид операции относится к более высоким рискам в легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, – уточнил он.

Парламентарий добавил, что, по аналитическим сведениям уполномоченных органов, в период 2018-2020 годы идет снижение операций на 34% по данным сделкам с недвижимым имуществом, которое превышает порог 200 млн.

Данные операции относятся к более высоким рискам, потому что у нас в среднем при легализации или при финансировании терроризма сделки с недвижимостью или с другим намного ниже. В разных регионах стоимость жилья тоже не очень высокая. Поэтому данное снижение позволит более оперативно мониторить все операции, выявлять подозрительные операции и снизит высокие риски как раз по легализации отмывания доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма. Хочу привести пример международной практики: в России минимальный порог по операциям с недвижимостью составляет около 18 млн, в Беларуси для физических лиц – чуть больше 9 млн, для ИП – в пределах 97 млн, в Армении – около 43 млн, – указал мажилисмен.

Ранее он рассказал, что, согласно поправкам, устанавливается контроль за тратами публичных должностных лиц и их родственников. Согласно поправкам, к публичным должностным лицам относятся лица, занимающие ответственные госдолжности, лица, уполномоченные на выполнение госфункций, а также лица, управляющие госпредприятиями и субъектами квазигоссектора. Также в рамках законопроекта детализировано и уточнено понятие "члены семьи", к ним отнесут супругу и супруга. В целом определение будет трактоваться, исходя из Кодекса о браке и семье, где к близким родственникам относятся родители, дети, братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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