Страшное ДТП на мосту в Нур-Султане: что известно о состоянии выжившей девушки

Приложение zakon.kz
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Проведена операция.
Выжившая в жуткой аварии на мосту в Нур-Султане находится в тяжелом состоянии, сообщает zakon.kz.
После ДТП 18-летняя девушка была направлена в Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Батпенова.
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У пациентки перелом позвоночника и травматический шок. Ей в экстренном порядке проведена операция. Состояние на сегодня остается тяжелым, – уточнили в центре.
Напомним, что ночью 30 сентября в столице произошло массовое смертельное ДТП.
19-летний водитель Toyota Camry не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.
На месте происшествия скончались оба водителя и три пассажира. Один пассажир Toyota Camry госпитализирован в тяжелом состоянии, – добавили в ДП столицы.
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