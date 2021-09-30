Страшное ДТП на мосту в Нур-Султане: что известно о состоянии выжившей девушки

Проведена операция.

Выжившая в жуткой аварии на мосту в Нур-Султане находится в тяжелом состоянии, сообщает zakon.kz.

После ДТП 18-летняя девушка была направлена в Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Батпенова.

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У пациентки перелом позвоночника и травматический шок. Ей в экстренном порядке проведена операция. Состояние на сегодня остается тяжелым, – уточнили в центре.

Напомним, что ночью 30 сентября в столице произошло массовое смертельное ДТП.

19-летний водитель Toyota Camry не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

На месте происшествия скончались оба водителя и три пассажира. Один пассажир Toyota Camry​ госпитализирован в тяжелом состоянии, – добавили в ДП столицы.

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