Мажилисмен: Когда начнется вакцинация препаратом Pfizer?

Депутаты раскритиковали Минздрав.

Депутаты фракции "Ак жол" возмущены тем, что Министерство здравоохранения Казахстана до сих пор не назвало дату начала вакцинации Pfizer, передает корреспондент zakon.kz.

Депутат Гани Хамзин напомнил, что с июня прошлого года президент неоднократно поручал Министерству здравоохранения обеспечить закуп вакцин против коронавируса. Чиновники в свою очередь заверяли, что российские и отечественные вакцины полностью обеспечат иммунизацию населения республики.

Массовая вакцинация в Казахстане началась с февраля, однако ход ее реализации неоднократно подвергался жесткой критике главы государства и депутатов Парламента.

10 июля стало известно о срыве поставки двух миллионов доз вакцины Pfizer, выделенных компанией для Казахстана еще в мае.

По словам мажилисмена, под давлением этой критики Министерство здравоохранения стало оперировать процентами вакцинированных не по отношению к общему числу населения, а к так называемому "подлежащему вакцинации населению". Он напомнил, что при обсуждении Кодекса о здоровье в прошлом году экс-министр здравоохранения говорил, что для формирования коллективного иммунитета нужно не менее 70-80% от общего числа граждан, а вовсе не от "подлежащих вакцинации". Такого же подхода придерживаются и в Европейском союзе.

Текущие цифры вакцинации в 60-70% от "подлежащих вакцинации", о которых вчера сообщил Минздрав, неоправданно оптимистичны. В общей доле населения они составляют лишь 35%. То есть до уровня коллективного иммунитета Казахстану еще очень далеко, – отметил Хамзин.

Депутат считает, что остро встает вопрос ускорения темпов вакцинации. На это в своем Послании указывал и глава государства.

Ввоз в Казахстан достаточного количества вакцин, признаваемых международным сообществом и дающих право на свободное передвижение по миру, способно придать новый импульс вакцинации населения. Особенно это касается граждан с европейским образом мышления, молодежи, обучающейся в западных вузах, а также членов их семей. Однако медучреждения и спустя месяц после поручения Президента не могут сообщить дату начала вакцинации таким препаратом, как Pfizer, даже на платной основе, – подчеркнул депутат.

В этой связи фракция "Ак жол" просит ответить на следующие вопросы:

- Был ли кто-то из должностных лиц привлечен к ответственности за неоднократные срывы массовой вакцинации в предыдущий период?

- Когда будет обеспечено достаточное количество вакцин, одобренных ВОЗ и международным сообществом?

- В том случае, если сроки вновь затягиваются, возможна ли организация такой вакцинации на платной основе для граждан, выезжающих за рубеж на учебу и в деловые поездки?

- Каков прогнозный срок выхода Казахстана на уровень коллективного иммунитета?

Напомним, 27 сентября вице-премьер Ералы Тугжанов сообщил, что поставка вакцины Pfizer ожидается в четвертом квартале текущего года.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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