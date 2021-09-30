Депутаты попросили министра финансов ответственнее относиться к заявлениям

Предложение министра финансов нарушает поручения президента, ведь мораторий был введен до 2023 года.

Депутаты "Народной партии Казахстана" высказались о заявлении министра финансов касаемо отмены моратория на проверки микро- и малого бизнеса, передает корреспондент zakon.kz.

2 сентября на заседании правительства министр финансов Ерулан Жамаубаев попросил вернуть разрешение на проверки микро- и малого бизнеса и отменить мораторий. Эта инициатива была крайне негативно воспринята предпринимателями, подверглась жесткой критике депутатского корпуса. Было отмечено, что предложение министра финансов нарушает поручения президента, ведь мораторий был введен до 2023 года.

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Фракция понимает озабоченность министерства финансов, ему поставлены большие планы пополнения бюджета, но считает, что министр финансов неправильно подходит к решению поставленной задачи. Во время пандемии чиновники должны помогать бизнесу, а не устраивать постоянные проверки, - отметил депутат Айкын Конуров.

После шквала критики и негатива на брифинге правительства 23 сентября министр финансов фактически отказался от своих слов и пояснил журналистам, что речь не идет об отмене моратория, а поднимается вопрос только в части привлечения к ответственности недобросовестных предпринимателей.

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Уважаемый Аскар Узакпаевич, фракция "Народной партии Казахстана" считает, что в этот сложный для всех нас период, когда народ испытывает стрессы, вызванные пандемией и ее последствиями, необходима консолидация общества, а не заявления или поведение некоторых официальных лиц, которые вызывают негатив и отторжение. Призываем правительство впредь более ответственно относиться к заявлениям такого характера. Приоритетами для всех ветвей власти Казахстана должны быть социальная стабильность и взаимное доверие, - заключил депутат.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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