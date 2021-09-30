Алматинцев испугали заменой имен школьников на номера

В школе была проведена проверка.

В Казнете распространяют сообщения о том, что в одной из школ Алматы педагоги перестали обращаться к детям по именам и фамилиям, сообщает zakon.kz.

Как отмечается в рассылаемом тексте, вместо этого за каждым ребенком закрепили лишь букву и номер.

Сразу же в школе была проведена проверка.

В ходе проверки указанных фактов обращения к учащимся КГУ ОШ №87 по букве и номеру информация не подтвердилась, - сообщил главный специалист Управления образования Алматы Куандык Ешимет.

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