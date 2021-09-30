Токаев: Мы взаимодействуем практически во всех отраслях экономики

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В Казахстане успешно работают более 7,5 тыс. российских и почти 3,5 тыс. совместных предприятий.
Лидеры Казахстана и России в онлайн-формате обсуждают приоритетные вопросы сотрудничества, передает zakon.kz.
Главная тема мероприятия - "Сотрудничество в области экологии и "зеленого" роста".
В Казахстане успешно работают более 7,5 тыс. российских и почти 3,5 тыс. совместных предприятий. В рамках нашего форума за годы совместного сотрудничества подписано около 200 соглашений и договоров. За этот период товарооборот вырос в 3,5 раза и достиг 19 млрд долларов. Объем прямых инвестиций из России за последние 15 лет составил более 16 млрд долларов. В свою очередь казахстанские инвестиции в Россию составили почти 4,5 млрд долларов. Это довольно значительная цифра. Мы взаимодействуем практически во всех отраслях экономики - промышленность, сельское хозяйство, инфраструктура, - сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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