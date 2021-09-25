Аким Курчатова высказался по вопросу возможного строительства АЭС

Курчатов фактически является центром развития атомной науки Казахстана.

Курчатов, благодаря своему потенциалу, может стать перспективной площадкой для внедрения современных технологических проектов.

Город Курчатов в Восточном Казахстане фактически является центром развития атомной науки Казахстана.

Здесь есть необходимый научный потенциал и кадры, поскольку в городе действует Национальный ядерный центр, основное направление деятельности которого – ликвидация последствий испытаний ядерного оружия, создание научно-технической и технологической базы для развития атомной энергетики, контроль над испытаниями ядерного оружия на действующих полигонах мира. Успешное развитие исследований НЯЦ РК в области безопасности атомной энергетики вызывает интерес ведущих международных научных центров Европы, США, Японии, Индии. В Национальном ядерном центре трудятся около 30 процентов от экономически активного населения Курчатова.

В ходе брифинга аким Курчатова Алексей Глазинский отметил, что Курчатов неоднократно рассматривался как наиболее подходящая площадка для строительства первой АЭС в Казахстане. Ведь именно Курчатов располагает всем, что необходимо для обеспечения проектам такого уровня максимальной безопасности и эффективности. Он также напомнил, что на Восточном экономическом форуме, прошедшем во Владивостоке, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что пришло время предметно рассмотреть вопрос строительства АЭС, поскольку Казахстану нужна атомная станция.

Этот вопрос уже несколько лет обсуждается в казахстанском обществе. По данным специалистов, в Казахстане прогнозируется дефицит электроэнергии в ближайшее десятилетие. Поэтому, по словам Президента, республика нуждается в атомной энергетике, – сказал Алексей Глазинский. – Хочу высказать своё мнение не как государственного служащего, а простого жителя города Курчатова. Если бы наш город выбрали центром для строительства первой АЭС в Казахстане, это бы вдохнуло вторую жизнь в город, позволило бы развиться сфере бизнеса, строительства, услуг, привлекло бы новое население в Курчатов. А также экономически оздоровило бы город и Восточный Казахстан в целом.

Напомним, что несколько лет назад велись работы по изучению энергетической карты республики, по возможным перспективам развития промышленности, проводились технико-экономические исследования в обоснование строительства АЭС в Казахстане. За возможность строительства АЭС боролись Курчатов, Актау и Балхаш. Эксперты провели оценку этих площадок по специальной шкале МАГАТЭ. В итоге у Курчатова шансы построить на своей территории первую в Казахстане атомную электростанцию оказались выше, чем у других городов-претендентов.

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