Токаев предложил решение проблем на казахстанско-российской границе

Глава государства предложил дооборудовать пункты пропуска.

Президент Казахстана отметил, что на казахстанско-российской границе действует 30 автомобильных пограничных пунктов пропуска, и только пять из них оборудованы инспекционно-досмотровыми комплексами, передает корреспондент zakon.kz.

К сожалению, они периодически выходят из строя. Речь идет о пунктах пропуска на границе с Саратовской, Оренбургской, Челябинской, Курганской, Тюменской областями и другими. Пограничная служба России ввела новые требования по обеспечению технологического прохода в грузовых отсеках автотранспортных средств. Водителей заставляют выгружать груз прямо в досмотровой зоне, что зачастую приводит к порче груза. Перевозчики вынуждены загружать автотранспортные средства на две трети от имеющегося места, - сказал Касым-Жомарт Токаев на XVII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

К примеру, в "Газели" вместо положенных 8 тонн теперь грузится от 4 до 6 тонн потребительских товаров. Большегрузы вместо 30-40 тонн перевозят 15-20 тонн. По словам Президента, в результате увеличиваются транспортные издержки и растет цена товаров.

Обеспечение безопасности государственной границы - это безусловный приоритет любого государства. И мы относимся к мерам безопасности с полным пониманием. Особенно в свете событий в Афганистане, о чем вы, Владимир Владимирович, убедительно говорили на одном из заседаний государств-членов ОДКБ. Вместе с тем дооборудование пунктов пропуска современными инспекционно-досмотровыми комплексами могло бы решить проблемы безопасности и скорости коммерческого транзита, - заключил Токаев.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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