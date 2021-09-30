Развить мультимодальные перевозки между Казахстаном и Россией предложил Токаев

Огромный потенциал имеют портовые мощности наших стран.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на XVII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана предложил принять совместную программу по развитию мультимодальных перевозок, передает корреспондент zakon.kz.

Огромный потенциал имеют портовые мощности наших стран. Сегодня ключевые экспортеры ищут альтернативу традиционным маршрутам, поэтому особую актуальность приобретает развитие мультимодального транскаспийского маршрута через морские порты Казахстана и России, - отметил Токаев.

При этом он указал на планы и проекты России в отношении Северного морского пути.

Казахстан и Россия совместно могут предоставить сеть альтернативных транзитных маршрутов, позволяющих связать экспортеров с транспортными хабами Европы и других регионов… Поэтому сегодня предлагаю принять совместную программу по развитию мультимодальных перевозок, - резюмировал глава государства.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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